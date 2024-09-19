Tata Group ve ABD’li ADI Hindistan’da yarı iletken çip üretecek

Hindistan merkezli Tata Group ve ABD merkezli çip üreticisi Analog Devices Inc (ADI), Hindistan’da yarı iletken çip üretim seçeneğini araştırmak üzere anlaşma imzaladı.

Tata Group’un bağlı kuruluşu Tata Electronics’in Gujarat eyaletinde Hindistan’ın ilk yarı iletken çip üretim, Assam’da da çip montaj ve test tesislerini kurmak için 14 milyar $ yatırım yapacağı belirtildi.

Öte yandan söz konusu şirketlerin ADI’nın ürünlerini Tata Electronics’in tesislerinde üretme fırsatlarını araştıracağı aktarıldı.

NXP Semiconductors ve Micron gibi küresel şirketler, Hindistan’da yatırım yaparak yarı iletken çip üretim tesisleri kuracaklarını açıklamıştı.