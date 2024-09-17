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Tata Steel yatırım için Odisha'yı merkezine aldı

Salı, 17 Eylül 2024 14:41:30 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited’in Kalinganagar tesisinin kapasitesini mevcut 3 milyon mt’dan 8 milyon mt seviyesine çıkaracağı genişleme projesinin ikinci etabının tamamlanmasının ardından Odisha eyaleti, şirketin en büyük yatırım alanı haline gelecek.

Şirket, 3,21 milyar $ yatırım yaptığı Kalinganagar projesinin neredeyse tamamlandığını ve devreye alınmak üzere olduğunu ifade etti.

Bununla birlikte projenin Tata Steel’in yerel çelik üretim kapasitesini 2030 yılına kadar yıllık 40 milyon mt seviyesine çıkarma hedefinde önemli rol oynayacağı dile getirildi.

Dhenkanal’da bulunan Tata Steel Meramandali tesisiyle birlikte şirketin Odisha’da yaptığı toplam yatırımın 12 milyar $’ın üzerine çıktığı öğrenildi.

Yapılan açıklamada, “Tata Steel olarak, Kalinganagar’ın üretim kapasitesinin önümüzdeki yıllarda yıllık 16 milyon mt seviyesine çıkma potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Böylelikle büyüme yolculuğumuzda Odisha’nın rolü daha da artacak,” ifadelerine yer verildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım Tata Steel 

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