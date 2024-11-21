Hint Welspun Corp, ABD’deki boru tesisine 100 milyon $ yatırım yapacak

Hint inşaat demiri, pik demir ve sünek demir boru üreticisi Welspun Corp’un ABD’deki bağlı kuruluşu Welspun Tubular LLC, 100 milyon $ yatırım yaparak Arkansas geniş çaplı hat borusu tesisini yenileyeceğini duyurdu.

Yatırımla birlikte şirketin üretim kapasitesi yıllık 350.000 mt seviyesine çıkacak ve dış çapı 24 inç ile et kalınlığı 0,75 inçe kadar olan X80 kalite boru üretebilecek.

Yenileme çalışmalarının önümüzdeki yılın Aralık ayına kadar tamamlanması ve tesisin üretime 2026 yılının ilk çeyreğinde başlaması planlanıyor.