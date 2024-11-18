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Hint Mukand Limited, Thane tesisinde yeni taşlama makinelerini devreye aldı

Pazartesi, 18 Kasım 2024 16:03:11 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint paslanmaz çelik üreticisi Mukand Limited, Thane tesisinde iki puntasız taşlama makinesini başarıyla devreye aldığını duyurdu.

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Landgraf tarafından tedarik edilen yeni ekipmanların 10-50 mm çapındaki parlak çelik çubukların işlenmesine olanak tanıyacağı ifade edildi. Bu sayede Mukand’ın kaliteden ödün vermeden hassas bir şekilde taşlama işlemi yapacağı vurgulandı.

Mukand Limited, otomotiv, mimarlık ve mühendislik sektörlerine yönelik filmaşin, çubuk ve parlak çelik çubuk üretimi gerçekleştiriyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım 

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