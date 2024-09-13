Hint çelik üreticilerinin karbonsuzlaşması için 283 milyar $ yatırım yapması gerekecek

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, yerel çelik üreticilerinin karbonsuzlaşması için sektörün yaklaşık 283 milyar $ yatırım yapmasının gerekeceği belirtildi.

2029-30 yılına kadar çelik sektöründe yenilenebilir enerji kullanım oranının 2021-22 mali yılında kaydedilen %7,2’ye kıyasla %43’e çıkarılmasına odaklanılmasının gerekeceği, ayrıca yeşil çelik üretiminde vergilerin düşürülebileceği ve lüks otomobil üreticilerine daha temiz hammaddeleri kullanma zorunluluğu getirilebileceği dile getirildi.

Raporda, “Hindistan’daki mevcut çelik üreticilerinin karbondan arınması için yaklaşık 283 milyar $ gerekiyor. Yalnızca küçük ölçekli üreticilerin mevcut en iyi teknolojilere geçiş yapmasının 13 milyar $ ve geçiş maliyetlerinin ilave 150 milyar $ tutacağı tahmin ediliyor,” ifadeleri kullanıldı.