 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hint...

Hint NMDC demir cevheri altyapı tesislerinin inşasına 262 milyon $ yatırım yapacak

Cuma, 13 Eylül 2024 14:55:59 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited, üretimini 2030 yılına kadar ikiye katlayarak 100 milyon mt’a çıkarmak için gerekli altyapıyı oluşturmak üzere 2024-25 mali yılında sulu taşıma hattı ve işleme tesisinin inşasına yaklaşık 22 milyar INR (262 milyon $) tahsis ettiğini duyurdu.

Açıklamada, “Planımız yalnızca üretimimizi artırmak değil bunu duyarlı şekilde gerçekleştirmek. Çevre üzerindeki olumsuz etkimizi azaltmaya kararlıyız,” ifadelerine yer verildi.

Dolayısıyla şirket, Bacheli demir cevheri tesisi ile Nagarnar’daki 3 milyon mt kapasiteli yeni çelik sahası arasında yıllık 15 milyon mt kapasiteli sulu taşıma hattı inşa edecek.

Bununla birlikte NMDC, demir cevheri kullanımını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla Bacheli’de yıllık 4 milyon mt kapasiteli cevher zenginleştirme tesisi ve Nagarnar’da yıllık 2 milyon mt kapasiteli pelet tesisi kuracak. Ayrıca Nagarnar’daki pelet tesisinin kapasitesi daha sonrasında yıllık 6 milyon mt’a çıkarılacak.

Ayrıca şirket, önümüzdeki yılın Aralık ayına kadar rezervleri 8 milyon mt seviyesinde yer alan koklaşabilir taş kömürü bloğunda üretime başlamayı hazırlandığını da aktardı.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Pelet Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Karbonsuzlaşma Yatırım Üretim NMDC 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Ağustos döneminde %5 arttı

09 Eyl | Çelik Haberler

Metinvest’in pik demir üretimi ilk yarıda %4 azaldı

13 Ağu | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Mayıs döneminde %3,2 yükseldi

05 Haz | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan ayında %13 arttı

06 May | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2023-24 mali yılında %10 yükseldi

18 Nis | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Şubat döneminde %10 arttı

11 Mar | Çelik Haberler

Metinvest’in pik demir ve ham çelik üretimi 2023 yılında azaldı

21 Şub | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Ocak döneminde %11 arttı

06 Şub | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Aralık döneminde %13 yükseldi

05 Oca | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Kasım döneminde %13 yükseldi

05 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis