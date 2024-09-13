Hint NMDC demir cevheri altyapı tesislerinin inşasına 262 milyon $ yatırım yapacak

Hindistan’da devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited, üretimini 2030 yılına kadar ikiye katlayarak 100 milyon mt’a çıkarmak için gerekli altyapıyı oluşturmak üzere 2024-25 mali yılında sulu taşıma hattı ve işleme tesisinin inşasına yaklaşık 22 milyar INR (262 milyon $) tahsis ettiğini duyurdu.

Açıklamada, “Planımız yalnızca üretimimizi artırmak değil bunu duyarlı şekilde gerçekleştirmek. Çevre üzerindeki olumsuz etkimizi azaltmaya kararlıyız,” ifadelerine yer verildi.

Dolayısıyla şirket, Bacheli demir cevheri tesisi ile Nagarnar’daki 3 milyon mt kapasiteli yeni çelik sahası arasında yıllık 15 milyon mt kapasiteli sulu taşıma hattı inşa edecek.

Bununla birlikte NMDC, demir cevheri kullanımını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla Bacheli’de yıllık 4 milyon mt kapasiteli cevher zenginleştirme tesisi ve Nagarnar’da yıllık 2 milyon mt kapasiteli pelet tesisi kuracak. Ayrıca Nagarnar’daki pelet tesisinin kapasitesi daha sonrasında yıllık 6 milyon mt’a çıkarılacak.

Ayrıca şirket, önümüzdeki yılın Aralık ayına kadar rezervleri 8 milyon mt seviyesinde yer alan koklaşabilir taş kömürü bloğunda üretime başlamayı hazırlandığını da aktardı.