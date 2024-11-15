Primetals, Hint SAIL’e ait BSP’nin sıcak şerit tesisini modernize etti

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in (SAIL) bağlı kuruluşu Bokaro Steel Plant’in (BSP) sıcak şerit tesisinde yürüttüğü modernizasyon çalışmalarını planlanandan önce tamamladığını duyurdu.

Proje kapsamında Primetals’ın eski otomasyon ekipmanlarını 1. ve 2. seviye otomasyon sistemleriyle değiştirdiği ve bu sayede BSP’nin ürün kalitesini, güvenliğini ve verimliliğini artırdığı ifade edildi.