 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hint...

Hint AMNS Anakapalli'de entegre çelik tesisi inşa edecek

Pazartesi, 04 Kasım 2024 12:02:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında çıkan haberlere göre Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal ve Japon çelik üreticisi Nippon Steel’in ortak girişimi olan Hint çelik üreticisi ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), Anakapalli bölgesinde entegre bir çelik tesisi kurmayı planlıyor. 1,4 trilyon INR (16,64 milyar $) değerindeki tesisin yıllık 17,8 milyon mt üretim kapasitesine sahip olması planlanıyor.

Yaklaşık 20.000 kişilik istihdam yaratması beklenen proje iki aşamada gerçekleştirilecek. Projenin ilk aşamasında AMNS, 80 milyar INR (951,03 milyon $) yatırımla yıllık 7,3 milyon mt kapasiteli bir yüksek fırın kurarken ikinci aşamada 60 milyar INR (713,27 milyon $) yatırımla kapasite 10,5 milyon mt artırılacak. Tesisin inşaatının 2025’in ilk aylarında başlaması planlanıyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım Nippon Steel ArcelorMittal 

Benzer Haber ve Analizler

AMNS India 2030 yılına kadar karbon emisyonunu %20 azaltmayı hedefliyor

06 Şub | Çelik Haberler

AMNS India 2030 yılına kadar karbon emisyonunu %20 azaltmayı hedefliyor

06 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis