Hint AMNS Anakapalli'de entegre çelik tesisi inşa edecek

Basında çıkan haberlere göre Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal ve Japon çelik üreticisi Nippon Steel’in ortak girişimi olan Hint çelik üreticisi ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), Anakapalli bölgesinde entegre bir çelik tesisi kurmayı planlıyor. 1,4 trilyon INR (16,64 milyar $) değerindeki tesisin yıllık 17,8 milyon mt üretim kapasitesine sahip olması planlanıyor.

Yaklaşık 20.000 kişilik istihdam yaratması beklenen proje iki aşamada gerçekleştirilecek. Projenin ilk aşamasında AMNS, 80 milyar INR (951,03 milyon $) yatırımla yıllık 7,3 milyon mt kapasiteli bir yüksek fırın kurarken ikinci aşamada 60 milyar INR (713,27 milyon $) yatırımla kapasite 10,5 milyon mt artırılacak. Tesisin inşaatının 2025’in ilk aylarında başlaması planlanıyor.