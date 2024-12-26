 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tayvan’ın...

Tayvan’ın ana metal üretimi Kasım’da aylık %4,05 yükseldi

Perşembe, 26 Aralık 2024 10:24:15 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin imalat sanayi üretimi bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %1,78 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %10,29 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %2,92 ve yıllık %10,75 artış kaydetti.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %4,05 ve yıllık %1,72 artış gösterirken, metal eşya üretimi aylık %7,94 ve yıllık %5,57 artış kaydetti.

Öte yandan aynı ayda makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %7,96 yükselirken, otomotiv sektörü üretimi de yıllık %9,66 geriledi.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’ın ana metal üretimi Ekim’de aylık %0,19 geriledi

26 Kas | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi Eylül’de aylık %0,84 geriledi

25 Eki | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi Ağustos’ta aylık %0,9 geriledi

26 Eyl | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi Temmuz ayında aylık %2,5 arttı

26 Ağu | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi Haziran ayında aylık %10,5 geriledi

25 Tem | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi Mayıs ayında aylık %7,3 geriledi

26 Haz | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi Nisan ayında aylık %4,5 geriledi

28 May | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi Mart ayında aylık %16,7 yükseldi

29 Nis | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi Şubat ayında aylık %15,5 düştü

27 Mar | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi Ocak ayında aylık %1,49 arttı

06 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis