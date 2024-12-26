Tayvan’ın ana metal üretimi Kasım’da aylık %4,05 yükseldi

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin imalat sanayi üretimi bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %1,78 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %10,29 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %2,92 ve yıllık %10,75 artış kaydetti.
Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %4,05 ve yıllık %1,72 artış gösterirken, metal eşya üretimi aylık %7,94 ve yıllık %5,57 artış kaydetti.
Öte yandan aynı ayda makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %7,96 yükselirken, otomotiv sektörü üretimi de yıllık %9,66 geriledi.