Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Aralık ayında %5,36 arttı

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre imalat sanayi üretimi 2025’in Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %11,01 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %21,57 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %5,80 ve yıllık %18,12 yükseldi.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %5,36 artış ve yıllık %9,56 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi ise aylık 11,16 arttı ve yıllık %3,49 azaldı.

Öte yandan Aralık ayında makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %1,60 yükseldi ve otomotiv sektörü üretimi de yıllık %1,57 düşüş kaydetti.