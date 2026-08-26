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Tayvan'ın ana metal üretimi 2026'nın Temmuz ayında aylık %1,30 arttı

Çarşamba, 26 Ağustos 2026 15:27:01 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre imalat sanayi üretimi bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %4,49 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %25,61 artış gösterdi. Öte yandan mevsim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi üretimi ise aylık %4,15 ve yıllık %24,77 yükseldi.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %1,30 ve yıllık %13,24 yükselirken, metal eşya üretimi ise aylık %4,67 ve yıllık %28,12 artış kaydetti.

Öte yandan Temmuz ayında makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %19,75 arttı ve otomotiv sektörü üretimi de yıllık %5,03 düştü.

Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Üretim 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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