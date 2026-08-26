Tayvan'ın ana metal üretimi 2026'nın Temmuz ayında aylık %1,30 arttı

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre imalat sanayi üretimi bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %4,49 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %25,61 artış gösterdi. Öte yandan mevsim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi üretimi ise aylık %4,15 ve yıllık %24,77 yükseldi.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %1,30 ve yıllık %13,24 yükselirken, metal eşya üretimi ise aylık %4,67 ve yıllık %28,12 artış kaydetti.

Öte yandan Temmuz ayında makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %19,75 arttı ve otomotiv sektörü üretimi de yıllık %5,03 düştü.