 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tayvan’ın...

Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Kasım ayında %4,05 azaldı

Perşembe, 25 Aralık 2025 15:17:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre imalat sanayi üretimi bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %3,97 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %16,42 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %4,84 ve yıllık %16,27 yükseldi.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %4,05 ve yıllık %10,79 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi ise aylık bazda değişmedi ve yıllık %7,78 azaldı.

Öte yandan Kasım ayında makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %4,26 ve otomotiv sektörü üretimi de yıllık %14,22 düşüş kaydetti.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Ekim ayında %1,17 düştü

26 Kas | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Eylül ayında %2,40 azaldı

27 Eki | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Ağustos ayında %5,33 arttı

26 Eyl | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Temmuz ayında %3,02 azaldı

27 Ağu | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Haziran ayında %8,09 düştü

24 Tem | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Mayıs ayında %0,32 düştü

26 Haz | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi Nisan’da aylık %2,17 arttı

26 May | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi Mart’ta aylık %13,10 arttı

25 Nis | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi Şubat’ta aylık %3,45 düştü

26 Mar | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi Ocak’ta aylık %11,56 azaldı

27 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis