Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Kasım ayında %4,05 azaldı

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre imalat sanayi üretimi bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %3,97 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %16,42 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %4,84 ve yıllık %16,27 yükseldi.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %4,05 ve yıllık %10,79 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi ise aylık bazda değişmedi ve yıllık %7,78 azaldı.

Öte yandan Kasım ayında makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %4,26 ve otomotiv sektörü üretimi de yıllık %14,22 düşüş kaydetti.