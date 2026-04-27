Tayvan’ın ana metal üretimi 2026’nın Mart ayında %41,8 yükseldi

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre imalat sanayi üretimi bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %26,35 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %28,68 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %1,62 ve yıllık %26,07 yükseldi.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %41,8 ve yıllık %5,54 artış gösterirken, metal eşya üretimi ise aylık %40,42 ve yıllık %1,39 artış kaydetti.

Öte yandan Şubat ayında makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %7,48 ve otomotiv sektörü üretimi de yıllık %0,10 yükseldi.