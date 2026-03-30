Tayvan’ın ana metal üretimi 2026’nın Şubat ayında %21,14 düştü

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre imalat sanayi üretimi bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %11,65 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %17,83 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %3,47 ve yıllık %21,31 yükseldi.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %21,14 ve yıllık %14,64 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi ise aylık %24,33 ve yıllık %17,55 azaldı.

Öte yandan Şubat ayında makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %4,16 ve otomotiv sektörü üretimi de yıllık %20,41 düşüş kaydetti.