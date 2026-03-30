Tayvan’ın ana metal üretimi 2026’nın Şubat ayında %21,14 düştü

Pazartesi, 30 Mart 2026 14:13:03 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre imalat sanayi üretimi bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %11,65 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %17,83 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %3,47 ve yıllık %21,31 yükseldi.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %21,14 ve yıllık %14,64 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi ise aylık %24,33 ve yıllık %17,55 azaldı.

Öte yandan Şubat ayında makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %4,16 ve otomotiv sektörü üretimi de yıllık %20,41 düşüş kaydetti.


Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’ın ana metal üretimi 2026’nın Ocak ayında %2,65 arttı

06 Mar | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Aralık ayında %5,36 arttı

26 Oca | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Kasım ayında %4,05 azaldı

25 Ara | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Ekim ayında %1,17 düştü

26 Kas | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Eylül ayında %2,40 azaldı

27 Eki | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Ağustos ayında %5,33 arttı

26 Eyl | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Temmuz ayında %3,02 azaldı

27 Ağu | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Haziran ayında %8,09 düştü

24 Tem | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Mayıs ayında %0,32 düştü

26 Haz | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi Nisan’da aylık %2,17 arttı

26 May | Çelik Haberler





