Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Ekim ayında %1,17 düştü

Çarşamba, 26 Kasım 2025 16:13:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre imalat sanayi üretimi bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %1,03 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %14,50 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %0,89 azaldı ve yıllık %14 yükseldi.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %1,17 ve yıllık %2,89 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi ise aylık %6,06 ve yıllık %1,16 azaldı.

Öte yandan Ekim ayında makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %7,11 yükseliş ve otomotiv sektörü üretimi de yıllık %8,05 düşüş kaydetti.


