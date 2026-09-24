Tayvan'ın ana metal üretimi 2026'nın Ağustos ayında aylık %8,16 geriledi

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre imalat sanayi üretimi bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %1,85 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %23,47 artış gösterdi. Öte yandan mevsim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi üretimi ise aylık %0,85 ve yıllık %23,8 yükseldi.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %8,16 düşüş ve yıllık %0,36 artış gösterirken, metal eşya üretimi ise aylık %1,84 geriledi ve yıllık %30,03 arttı.

Öte yandan Ağustos ayında makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %18,65 arttı ve otomotiv sektörü üretimi de yıllık %4,23 düştü.