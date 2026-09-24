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Tayvan'ın ana metal üretimi 2026'nın Ağustos ayında aylık %8,16 geriledi

Perşembe, 24 Eylül 2026 15:56:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre imalat sanayi üretimi bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %1,85 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %23,47 artış gösterdi. Öte yandan mevsim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi üretimi ise aylık %0,85 ve yıllık %23,8 yükseldi.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %8,16 düşüş ve yıllık %0,36 artış gösterirken, metal eşya üretimi ise aylık %1,84 geriledi ve yıllık %30,03 arttı.

Öte yandan Ağustos ayında makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %18,65 arttı ve otomotiv sektörü üretimi de yıllık %4,23 düştü.

Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Üretim 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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