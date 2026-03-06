Tayvan’ın ana metal üretimi 2026’nın Ocak ayında %2,65 arttı

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre imalat sanayi üretimi bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %6,65 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %28,51 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %0,08 azaldı ve yıllık %22,70 yükseldi.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %2,65 artış ve yıllık %4,88 yükseliş gösterirken, metal eşya üretimi ise aylık %2,27 azaldı ve yıllık %14,19 arttı.

Öte yandan Ocak ayında makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %22,29 ve otomotiv sektörü üretimi de yıllık %14,66 artış kaydetti.