 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tayvan’ın...

Tayvan’ın ana metal üretimi 2026’nın Ocak ayında %2,65 arttı

Cuma, 06 Mart 2026 14:29:35 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre imalat sanayi üretimi bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %6,65 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %28,51 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %0,08 azaldı ve yıllık %22,70 yükseldi.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %2,65 artış ve yıllık %4,88 yükseliş gösterirken, metal eşya üretimi ise aylık %2,27 azaldı ve yıllık %14,19 arttı.

Öte yandan Ocak ayında makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %22,29 ve otomotiv sektörü üretimi de yıllık %14,66 artış kaydetti.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Aralık ayında %5,36 arttı

26 Oca | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Kasım ayında %4,05 azaldı

25 Ara | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Ekim ayında %1,17 düştü

26 Kas | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Eylül ayında %2,40 azaldı

27 Eki | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Ağustos ayında %5,33 arttı

26 Eyl | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Temmuz ayında %3,02 azaldı

27 Ağu | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Haziran ayında %8,09 düştü

24 Tem | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Mayıs ayında %0,32 düştü

26 Haz | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi Nisan’da aylık %2,17 arttı

26 May | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi Mart’ta aylık %13,10 arttı

25 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis