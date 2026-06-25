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Tayvan’ın ana metal üretimi 2026’nın Mayıs ayında %3,38 arttı

Perşembe, 25 Haziran 2026 11:52:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre imalat sanayi üretimi bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %8,03 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %11,78 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %1,55 ve yıllık %11,42 yükseldi.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %3,38 ve yıllık %8,19 artış gösterirken, metal eşya üretimi ise aylık %7,74 ve yıllık %18,76 artış kaydetti.

Öte yandan Mayıs ayında makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %10,68 ve otomotiv sektörü üretimi de yıllık %2,44 yükseldi.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Üretim 

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