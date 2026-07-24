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Tayvan'ın ana metal üretimi 2026'nın Haziran ayında aylık %6,71 düştü

Cuma, 24 Temmuz 2026 13:43:43 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayvan Ekonomi Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin sanayi üretim endeksi bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %1,97 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %22,95 artış gösterdi. Öte yandan mevsim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi aylık %2,68 ve yıllık %19,89 yükseldi.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %6,71 düşerken, metal eşya üretimi %5,43 arttı. Yıllık bazda ise ana metal sanayi üretimi %7,43 ve metal eşya üretimi %27,90 artış kaydetti.

Öte yandan Haziran ayında makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %1,72 düşerken, otomotiv sektörü üretimi yıllık %4,21 yükseldi.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Üretim 

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