Tayvan’ın ana metal üretimi Eylül’de aylık %0,84 geriledi

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin imalat sanayi üretimi bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %2,9 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %11,2 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %0,13 ve yıllık %12,05 artış kaydetti.
Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %0,84 ve yıllık %0,39 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi aylık %4,84 düşüş ve yıllık %7,43 artış kaydetti.
Öte yandan aynı ayda makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %4,86 gerilerken otomotiv sektörü üretimi de yıllık %1,08 büyüdü.