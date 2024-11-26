Tayvan’ın ana metal üretimi Ekim’de aylık %0,19 geriledi

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin imalat sanayi üretimi bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %1,16 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8,85 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %1,32 düşüş ve yıllık %7,46 artış kaydetti.
Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %0,19 ve yıllık %3,52 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi aylık %2,29 düşüş ve yıllık %4,95 artış kaydetti.
Öte yandan aynı ayda makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %0,63 yükselirken, otomotiv sektörü üretimi de yıllık %11,06 büyüdü.