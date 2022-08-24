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Tayvan’ın ana metal üretimi Temmuz’da aylık %8,23 düştü

Çarşamba, 24 Ağustos 2022 09:57:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin imalat sanayi üretimi bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %0,08 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %1,12 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %0,52 ve yıllık %2,53 arttı.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %8,23 ve yıllık %19,55 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi aylık %0,39 ve yıllık %16,07 düşüş kaydetti.

Öte yandan aynı ayda makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %6,71 düştü ve otomotiv sektörü üretimi de yıllık %7,16 artış gösterdi.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Üretim 

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