Tayvan’ın ana metal üretimi Temmuz ayında aylık %2,5 arttı

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin imalat sanayi üretimi bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %1,9 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %12,3 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %3,3 düşüş ve yıllık %10,2 artış kaydetti.
Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %2,5 ve yıllık %2,9 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi aylık %0,6 ve yıllık %2,8 artış kaydetti.
Öte yandan aynı ayda makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %2,6 yükselirken otomotiv sektörü üretimi de yıllık %8,2 daraldı.