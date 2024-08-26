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Tayvan’ın ana metal üretimi Temmuz ayında aylık %2,5 arttı

Pazartesi, 26 Ağustos 2024 15:26:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin imalat sanayi üretimi bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %1,9 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %12,3 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %3,3 düşüş ve yıllık %10,2 artış kaydetti.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %2,5 ve yıllık %2,9 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi aylık %0,6 ve yıllık %2,8 artış kaydetti.

Öte yandan aynı ayda makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %2,6 yükselirken otomotiv sektörü üretimi de yıllık %8,2 daraldı.

 

 


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Üretim 

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