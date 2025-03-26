Tayvan’ın ana metal üretimi Şubat’ta aylık %3,45 düştü

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre imalat sanayi üretimi bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %3,83 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %17,91 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %4,81 ve yıllık %14,56 yükseldi.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %3,45 ve yıllık %1,56 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi aylık %5,38 ve yıllık %30,16 arttı.

Öte yandan Şubat ayında makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %22,23 ve otomotiv sektörü üretimi de yıllık %10,29 artış kaydetti.