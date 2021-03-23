﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Tayvan’ın ana metal üretimi Şubat ayında aylık 15,50 düştü

Salı, 23 Mart 2021 14:34:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Şubat ayında Tayvan’ın imalat sanayi üretimi, Ocak ayına göre %14,98 düşüş ve bir önceki yılın Şubat ayına göre %2,96 artış gösterdi. Öte yandan Tayvan’ın mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık bazda %4,37 ve yıllık bazda %17,32 arttı.

Bu yıl Şubat ayında Tayvan’ın ana metal sanayisinin üretimi aylık bazda %15,50 ve yıllık bazda %3,03 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi aylık bazda %19,87 ve yıllık bazda %10,08 düşüş kaydetti.

Bununla birlikte, söz konusu ayda Tayvan’ın makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık bazda %0,28 artarken, otomotiv sektörü üretimi de yıllık bazda %4,25 düşüş gösterdi.


Etiketler: üretim  Tayvan  Güneydoğu Asya  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

22  Mar

Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Şubat döneminde %21,2 arttı
19  Mar

CSC Ocak-Şubat döneminde faaliyet gelirinde artış açıkladı
17  Mar

Güneydoğu Asya çelik sektöründe kapasite genişletme projeleri Covid-19 sebebiyle ertelendi
15  Mar

Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Şubat döneminde %25,8 düştü
24  Şub

Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak ayında %21,5 arttı