Tayvan’ın ana metal üretimi Şubat ayında aylık 15,50 düştü

Salı, 23 Mart 2021 14:34:22 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Şubat ayında Tayvan’ın imalat sanayi üretimi, Ocak ayına göre %14,98 düşüş ve bir önceki yılın Şubat ayına göre %2,96 artış gösterdi. Öte yandan Tayvan’ın mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık bazda %4,37 ve yıllık bazda %17,32 arttı.

Bu yıl Şubat ayında Tayvan’ın ana metal sanayisinin üretimi aylık bazda %15,50 ve yıllık bazda %3,03 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi aylık bazda %19,87 ve yıllık bazda %10,08 düşüş kaydetti.

Bununla birlikte, söz konusu ayda Tayvan’ın makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık bazda %0,28 artarken, otomotiv sektörü üretimi de yıllık bazda %4,25 düşüş gösterdi.