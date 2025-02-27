Tayvan’ın ana metal üretimi Ocak’ta aylık %11,56 azaldı

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre imalat sanayi üretimi bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %11,14 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5,07 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %3,66 düştü ve yıllık %12,01 yükseldi.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %11,56 ve yıllık %14,82 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi aylık %17,08 ve yıllık %9,67 azaldı.

Öte yandan Ocak ayında makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %2,10 ve otomotiv sektörü üretimi de yıllık %27,20 düşüş kaydetti.