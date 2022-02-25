Tayvan’ın ana metal üretimi Ocak ayında aylık %9,46 düştü

Cuma, 25 Şubat 2022 11:53:36 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak ayında Tayvan’ın imalat sanayi üretimi, Aralık ayına göre %1,29 düşüş ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına göre %10 artış gösterdi. Öte yandan Tayvan’ın mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık bazda %3,44 ve yıllık bazda %9,16 arttı.

Bu yıl Ocak ayında Tayvan’ın ana metal sanayisinin üretimi aylık bazda %9,46 ve yıllık bazda %13,71 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi aylık bazda %6,57 ve yıllık bazda %3,25 düşüş kaydetti.

Bununla birlikte söz konusu ayda Tayvan’ın makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık bazda %12,97 artarken, otomotiv sektörü üretimi de yıllık bazda %4,28 düşüş gösterdi.