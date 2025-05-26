Tayvan’ın ana metal üretimi Nisan’da aylık %2,17 arttı

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre imalat sanayi üretimi bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %2,13 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %22,31 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %8,81 ve yıllık %21,93 yükseldi.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %2,17 ve yıllık %1,25 artış gösterirken, metal eşya üretimi ise aylık %3,23 düştü ve yıllık %8,75 arttı.

Öte yandan Nisan ayında makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %4,75 artış ve otomotiv sektörü üretimi de yıllık %2,15 düşüş kaydetti.