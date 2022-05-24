Tayvan’ın ana metal üretimi Nisan ayında aylık %6,57 düştü

Salı, 24 Mayıs 2022 12:13:46 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin imalat sanayi üretimi bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %4,78 düşüş ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %7,33 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %4,08 ve yıllık %7 arttı.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %6,57 ve yıllık %7,12 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi aylık %10,29 ve yıllık %8,05 düşüş kaydetti.

Öte yandan aynı ayda makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %0,97 ve otomotiv sektörü üretimi de yıllık %1,26 düşüş gösterdi.