Tayvan’ın ana metal üretimi Nisan ayında aylık %4,5 geriledi

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin imalat sanayi üretimi bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %5,6 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %14,6 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %0,5 ve yıllık %12,8 artış kaydetti.
Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %4,5 ve yıllık %4,4 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi aylık %2,8 düşüş ve yıllık %9,1 artış kaydetti.
Öte yandan aynı ayda makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %8,2 yükselirken otomotiv sektörü üretimi de yıllık %0,4 artış gösterdi.