Tayvan’ın ana metal üretimi Mayıs ayında aylık %7,74 arttı

Perşembe, 23 Haziran 2022 12:07:49 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin imalat sanayi üretimi bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %2,81 ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %4,48 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %0,71 düştü ve yıllık %3,48 arttı.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %7,74 artış ve yıllık %3,84 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi aylık %2,88 artış ve yıllık %6,70 düşüş kaydetti.

Öte yandan aynı ayda makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %1,23 ve otomotiv sektörü üretimi de yıllık %16,17 düşüş gösterdi.