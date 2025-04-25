Tayvan’ın ana metal üretimi Mart’ta aylık %13,10 arttı

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre imalat sanayi üretimi bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %14,48 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %13,65 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %0,55 düştü ve yıllık %13,95 yükseldi.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %13,10 artış ve yıllık %4,78 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi ise aylık %12,32 ve yıllık %8,73 arttı.

Öte yandan Mart ayında makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %7,57 artış ve otomotiv sektörü üretimi de yıllık %10,82 düşüş kaydetti.