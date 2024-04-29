Tayvan’ın ana metal üretimi Mart ayında aylık %16,7 yükseldi

Pazartesi, 29 Nisan 2024 11:43:54 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin imalat sanayi üretimi bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %18,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %0,8 düşüş ve yıllık %7 artış kaydetti.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %16,7 artış ve yıllık %5,7 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi aylık %38,6 artış ve yıllık %5 düşüş kaydetti.

Öte yandan aynı ayda hem makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi hem de otomotiv sektörü üretimi yıllık %10,4 düşüş gösterdi.