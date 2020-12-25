Tayvan’ın ana metal üretimi Kasım ayında aylık 1,43 düştü

Cuma, 25 Aralık 2020 12:34:37 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Kasım ayında Tayvan’ın imalat sanayi üretimi, bir önceki aya göre %1,40 ve geçen yılın Kasım ayına göre %7,84 artış gösterdi. Öte yandan Tayvan’ın mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık bazda %1,30 ve yıllık bazda %6,85 arttı.

Bu yıl Kasım ayında Tayvan’ın ana metal sanayisinin üretimi aylık bazda %1,43 düşüş ve yıllık bazda %6,67 artış gösterirken, metal eşya üretimi aylık bazda %3,83 ve yıllık bazda %10,48 artış kaydetti.

Bununla birlikte, söz konusu ayda Tayvan’ın makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık bazda %13,77 artarken, otomotiv sektörü üretimi de yıllık bazda %12,84 artış gösterdi.