Tayvan’ın ana metal üretimi Haziran ayında aylık %9,44 düştü

Çarşamba, 27 Temmuz 2022 10:28:29 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin imalat sanayi üretimi bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %0,89 ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %0,73 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %0,41 düştü ve yıllık %1,18 arttı.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %9,44 ve yıllık %11,33 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi aylık %8,38 ve yıllık %15,27 düşüş kaydetti.

Öte yandan aynı ayda makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %2,83 düştü ve otomotiv sektörü üretimi de yıllık %0,26 artış gösterdi.