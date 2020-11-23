Tayvan’ın ana metal üretimi Ekim ayında aylık 3,66 arttı

Pazartesi, 23 Kasım 2020 16:22:34 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ekim ayında Tayvan’ın imalat sanayi üretimi, bir önceki aya göre %1,40 düşüş ve geçen yılın Ekim ayına göre %7,06 artış gösterdi. Öte yandan Tayvan’ın mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık bazda %0,56 düştü ve yıllık bazda %7,56 arttı.

Bu yıl Ekim ayında Tayvan’ın ana metal sanayisinin üretimi aylık bazda %3,66 ve yıllık bazda %7,52 artış gösterirken, metal eşya üretimi aylık bazda %3,68 düşüş ve yıllık bazda %2,74 artış kaydetti.

Bununla birlikte, söz konusu ayda Tayvan’ın makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık bazda %0,21 düşerken, otomotiv sektörü üretimi de yıllık bazda %1,05 artış gösterdi.