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Tayvan’ın ana metal üretimi Aralık ayında aylık %3,68 arttı

Pazartesi, 27 Ocak 2025 13:52:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre imalat sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %6,14 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %19,97 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %4,84 ve yıllık %18,34 yükseldi

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %3,68 artış ve yıllık %4,24 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi aylık %6,74 ve yıllık %12,40 arttı.

Öte yandan Aralık ayında makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %8,23 yükselirken, otomotiv sektörü üretimi de yıllık %9,05 azaldı.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Üretim 

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