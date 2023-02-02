﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Tayvan’ın ana metal üretimi Aralık ayında aylık %0,14 düştü

Perşembe, 02 Şubat 2023 11:29:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin imalat sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %0,13 artış ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %8,40 düşüş gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %0,89 ve yıllık %5,63 düştü.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %0,14 ve yıllık %22,27 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi aylık %1,49 ve yıllık %14,90 düşüş kaydetti.

Öte yandan aynı ayda makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %13,12 ve otomotiv sektörü üretimi de yıllık %1,05 düştü.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’ın ana metal üretimi Kasım ayında aylık %2,26 düştü

26 Ara | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi Ekim ayında aylık %6,72 arttı

25 Kas | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi Eylül ayında aylık %0,31 arttı

25 Eki | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi Ağustos ayında aylık %10,24 düştü

23 Eyl | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi Temmuz’da aylık %8,23 düştü

24 Ağu | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi Haziran ayında aylık %9,44 düştü

27 Tem | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi Mayıs ayında aylık %7,74 arttı

23 Haz | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi Nisan ayında aylık %6,57 düştü

24 May | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi Mart ayında aylık %16,03 arttı

25 Nis | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi Şubat ayında aylık 5,01 düştü

25 Mar | Çelik Haberler