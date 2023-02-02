Tayvan’ın ana metal üretimi Aralık ayında aylık %0,14 düştü

Perşembe, 02 Şubat 2023 11:29:13 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin imalat sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %0,13 artış ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %8,40 düşüş gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %0,89 ve yıllık %5,63 düştü.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %0,14 ve yıllık %22,27 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi aylık %1,49 ve yıllık %14,90 düşüş kaydetti.

Öte yandan aynı ayda makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %13,12 ve otomotiv sektörü üretimi de yıllık %1,05 düştü.