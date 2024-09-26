Tayvan’ın ana metal üretimi Ağustos’ta aylık %0,9 geriledi

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin imalat sanayi üretimi bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %7,5 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %13,4 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %5,2 ve yıllık %13,8 artış kaydetti.
Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %0,9 ve yıllık %4,4 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi aylık %7,2 ve yıllık %2,7 artış kaydetti.
Öte yandan aynı ayda makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %3,9 yükselirken otomotiv sektörü üretimi de yıllık %12,9 daraldı.