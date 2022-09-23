Tayvan’ın ana metal üretimi Ağustos ayında aylık %10,24 düştü

Cuma, 23 Eylül 2022 12:02:28 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin imalat sanayi üretimi bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %3,65 ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %3,68 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %0,64 düştü ve yıllık %2,87 arttı.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %10,24 ve yıllık %27,89 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi aylık %2,25 artış ve yıllık %11,66 düşüş kaydetti.

Öte yandan aynı ayda makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %3,02 düştü ve otomotiv sektörü üretimi de yıllık %9,37 artış gösterdi.