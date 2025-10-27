Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Eylül ayında %2,40 azaldı

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre imalat sanayi üretimi bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %1,05 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %15,48 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %0,12 azaldı ve yıllık %13,29 yükseldi.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %2,40 ve yıllık %2,63 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi ise aylık %1,40 ve yıllık %5,93 arttı.

Öte yandan Eylül ayında makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %6,03 ve otomotiv sektörü üretimi de yıllık %10,71 yükseliş kaydetti.