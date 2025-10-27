 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tayvan’ın...

Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Eylül ayında %2,40 azaldı

Pazartesi, 27 Ekim 2025 14:59:56 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre imalat sanayi üretimi bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %1,05 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %15,48 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %0,12 azaldı ve yıllık %13,29 yükseldi.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %2,40 ve yıllık %2,63 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi ise aylık %1,40 ve yıllık %5,93 arttı.

Öte yandan Eylül ayında makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %6,03 ve otomotiv sektörü üretimi de yıllık %10,71 yükseliş kaydetti.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Ağustos ayında %5,33 arttı

26 Eyl | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Temmuz ayında %3,02 azaldı

27 Ağu | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Haziran ayında %8,09 düştü

24 Tem | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Mayıs ayında %0,32 düştü

26 Haz | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi Nisan’da aylık %2,17 arttı

26 May | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi Mart’ta aylık %13,10 arttı

25 Nis | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi Şubat’ta aylık %3,45 düştü

26 Mar | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi Ocak’ta aylık %11,56 azaldı

27 Şub | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi Aralık ayında aylık %3,68 arttı

27 Oca | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal üretimi Kasım’da aylık %4,05 yükseldi

26 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis