Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Mayıs ayında %0,32 düştü

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre imalat sanayi üretimi bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %10,52 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %22,60 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %3,42 ve yıllık %21,67 yükseldi.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %0,32 ve yıllık %6,30 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi ise aylık %3,51 düştü ve yıllık %0,68 arttı.

Öte yandan Mayıs ayında makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %6,21 artış ve otomotiv sektörü üretimi de yıllık %16,31 düşüş kaydetti.