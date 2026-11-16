Hindistan merkezli Tata Steel Limited'ın Mali İşler Direktörü Koushik Chatterjee, şirketin Neelachal Ispat Nigam Limited (NINL) ile birleşme sürecinin şu anda Ulusal Şirketler Hukuku Mahkemesinin nihai onayını beklediğini ve mevcut mali yıl içerisinde tamamlanacağını belirtti.
Tata Steel Limited, 2022 yılında hükümetin özelleştirme programı kapsamında iştiraki Tata Steel Long Products Limited (TSLPL) aracılığıyla NINL'yi satın almıştı. Bu satın almayla şirket, NINL'nin Odisha eyaletinde bulunan yıllık 1 milyon mt kapasiteli çelik tesisinin yanı sıra kendi kullanımına yönelik demir cevheri madeninin de kontrolünü ele geçirmişti.
Tata Steel Limited, bu yılın başlarında iştiraki NINL'nin yıllık üretim kapasitesini 5 milyon mt artırarak 6 milyon mt'a çıkarmak üzere 3,54 milyar $ tutarında yatırım yapılmasını onaylamıştı.
Söz konusu kapasite artışıyla Tata Steel Limited'ın toplam yıllık üretim kapasitesi 27,4 milyon mt'a yükselecek.