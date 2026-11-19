Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited'in CEO'su T V Narendran, Çin'den yapılan çelik ithalatının Hindistan yerel çelik sektörü için tehdit oluşturmaya devam ettiğini ve yerel üreticilerin koruyucu önlemler konusunda hükümetle görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti.
Narendran, "Kapasite artırmak için önemli miktarda sermaye yatırımı yapan Hindistan çelik sektörünün olumsuz etkilenmemesini sağlamalıyız," ifadelerini kullandı.
Mali yılın ilk yarısında Hindistan'ın nihai mamul ithalatının yaklaşık üçte birinin Çin'den gerçekleştirildiğini belirten Narendran, yerel sektörde yapılan büyük yatırımların sürdürülebilirliğinin sağlanması için koruyucu önlemlere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Narendran, Tata Steel'in bu on yılın sonuna kadar planlanan kapasite artışlarına ek olarak 2033-2035 döneminde yıllık 40 milyon mt üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini belirtti.
Narendran ayrıca şirketin yurt dışındaki koklaşabilir taş kömürü madenlerine yatırım yapma planı bulunmadığını sözlerine ekledi.