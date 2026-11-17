Avrupa Komisyonu Hindistan, Japonya, Tayvan, Türkiye ve Vietnam'dan ithal edilen belirli soğuk haddelenmiş yassı mamullerin AB piyasasına dampingli fiyatlarla girdiğini belirterek Hindistan'a %9,5, Japonya'ya %27,9, Tayvan'a %20,7-27, Türkiye'ye %3-7,8 ve Vietnam'a %16 oranında antidamping vergisi getirildi.

AB soğuk haddelenmiş yassı mamul piyasasının değeri yaklaşık 23,2 milyar € seviyesinde bulunuyor.

Avrupa Komisyonu, söz konusu soruşturmanın yalnızca ilgili ürünler ve sektörler açısından değil, ticaret savunma önlemleri bakımından da önem taşıdığını belirtti. Komisyona göre soruşturma, değişen ticareti bozucu uygulamalara karşı güvenilir, somut verilere dayanan ve yenilikçi çözümler geliştirme kapasitesini ortaya koyuyor.

Komisyon ayrıca Hindistan'daki yerel fiyatların, demir cevheri maliyetlerini etkileyen hükümet önlemleri nedeniyle piyasa koşullarını tam olarak yansıtmadığını savundu.

Hindistan Çelik Birliği ise kararı haksız olarak nitelendirdi. Birlik, Avrupa Komisyonunun üretim maliyetlerini hesaplama yöntemini eleştirerek Hindistan için “özel piyasa durumu” gerekçesine başvurulmasının, ülkenin fiilen “piyasa ekonomisi olmayan bir ülke” olarak değerlendirilmesi anlamına geldiğini belirtti. Avrupa Komisyonuna göre “özel piyasa durumu”, ihracatçı ülkenin iç piyasasında yerel satış fiyatları ile ihracat fiyatlarının doğru şekilde karşılaştırılmasına engel olan koşulların bulunması anlamına geliyor.