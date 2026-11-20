Hint çelik üreticisi Tata Steel'in CEO'su ve Genel Müdürü T V Narendran, sektörün daha çevreci üretim süreçlerine geçişiyle birlikte çelik üretiminin ekonomik koşullarının giderek daha fazla uygun maliyetli enerjiye erişime bağlı hale gelebileceğini ve bunun ucuz doğal gaz, hidrojen ve elektrik sunan bölgelere geleneksel çelik üretim merkezleri karşısında avantaj sağlayabileceğini belirtti.

Narendran, söz konusu dönüşümün Hindistan'ın artan çelik talebini karşılamak isteyen yurt dışındaki üretim merkezleri arasındaki rekabeti de artırabileceğini ve bu durumun ülkede yerel üretimin ve yatırımların desteklenmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu ifade etti.

Çelik sektörünün daha çevreci üretim süreçlerine yönelmesiyle birlikte doğal gaz, hidrojen ve elektrik kullanımının önemli ölçüde artacağını belirten Narendran, bu kaynakları uygun koşullarda sağlayabilen bölgelerin geleneksel çelik üretim merkezlerine kıyasla avantaj elde edebileceğini söyledi.

Narendran, buna örnek olarak alüminyum sektörünü gösterdi. Orta Doğu'nun hammadde kaynaklarına veya pazarlara yakınlık açısından geleneksel avantajlara sahip olmamasına rağmen daha düşük enerji maliyetleri sayesinde alüminyum üretiminin kısmen bu bölgeye kaydığını belirtti.

Daha çevreci üretime geçişin, geçmişte demir cevheri ve kömür yataklarına yakın bölgeleri veya hammadde taşımacılığını kolaylaştıran kıyı bölgelerini avantajlı kılan geleneksel çelik üretim ekonomisini değiştirebileceğini ifade etti.

Narendran ayrıca hurda bazlı çelik üretiminin kapasite artırımı için bir diğer seçenek olduğunu ve bu yöntemin hurda oluşumunun yoğun olduğu merkezlere yakın ve enerji maliyetlerinin daha düşük olduğu bölgelere avantaj sağlayabileceğini belirtti.

Bu kapsamda, sanayi faaliyetlerinin yoğunluğu nedeniyle daha fazla hurda ortaya çıkan Hindistan'ın kuzey, batı ve güney bölgelerinin avantajlı konuma gelebileceğini sözlerine ekledi.