JSW Steel'in ham çelik üretimi 2026 yılı Ekim ayında %19 arttı

Hindistan merkezli JSW Steel Limited tarafından Çarşamba günü yapılan resmi açıklamaya göre şirketin Ekim 2026'daki konsolide ham çelik üretimi yıllık bazda %19 artışla 2,573 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Şirketin Hindistan'daki tesislerinde gerçekleştirdiği ham çelik üretimi ise önceki yılın aynı ayına kıyasla %19 artışla 2,49 milyon mt oldu.
JSW Steel'in ABD'nin Ohio eyaletindeki tesisinde ham çelik üretimi, Ekim 2025'te kaydedilen 83.000 mt seviyesinden Ekim 2026'da 87.000 mt'a yükseldi.
Şirketin Hindistan'daki tesislerinin kapasite kullanım oranı Ekim 2026'da %92 olarak kaydedildi.
JSW Steel Limited'ın toplam yıllık ham çelik üretim kapasitesi 37,9 milyon mt seviyesinde bulunuyor.