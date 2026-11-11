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JSW Steel'in ham çelik üretimi 2026 yılı Ekim ayında %19 arttı

Çarşamba, 11 Kasım 2026 10:30:32 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli JSW Steel Limited tarafından Çarşamba günü yapılan resmi açıklamaya göre şirketin Ekim 2026'daki konsolide ham çelik üretimi yıllık bazda %19 artışla 2,573 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin Hindistan'daki tesislerinde gerçekleştirdiği ham çelik üretimi ise önceki yılın aynı ayına kıyasla %19 artışla 2,49 milyon mt oldu.

JSW Steel'in ABD'nin Ohio eyaletindeki tesisinde ham çelik üretimi, Ekim 2025'te kaydedilen 83.000 mt seviyesinden Ekim 2026'da 87.000 mt'a yükseldi.

Şirketin Hindistan'daki tesislerinin kapasite kullanım oranı Ekim 2026'da %92 olarak kaydedildi.

JSW Steel Limited'ın toplam yıllık ham çelik üretim kapasitesi 37,9 milyon mt seviyesinde bulunuyor.

Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Tata Steel 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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