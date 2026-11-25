Uluslararası danışmanlık şirketi McKinsey, Hindistan'ın 2047 yılına kadar yıllık yaklaşık 600 milyon mt çelik üretim kapasitesine ulaşma hedefini gerçekleştirebilmesi için önümüzdeki 20 yıl içerisinde yaklaşık 350-400 milyar $ yatırım yapması gerektiğini belirtti.

Hindistan'ın yıllık ham çelik üretim kapasitesi 2025 yılında yaklaşık 210 milyon mt seviyesindeyken 2026 yılında 233 milyon mt'a ulaştı. Çelik üreticileri önümüzdeki beş ila on yıl içerisinde yıllık kapasiteyi yaklaşık 60-70 milyon mt artırabilecek projeler açıklamış olsa da ülkenin 2047 yılı hedefine ulaşabilmesi için ilave 290-310 milyon mt kapasite oluşturması gerekiyor.

Söz konusu yatırım ihtiyacı, mevcut tesislerin kapasitesinin artırılmasının ve yeni çelik tesislerinin kurulmasının yanı sıra yeni tesisler için gerekli ekipman ve altyapıyı da kapsıyor.

McKinsey, çelik üreticilerinin artan yerel talebi karşılamak üzere kapasitelerini artırmalarıyla birlikte söz konusu yatırımların önümüzdeki 20 yıl içerisinde kademeli olarak gerçekleştirilebileceğini öngörüyor.

Rapora göre Hindistan'da 2025 yılında yaklaşık 160 milyon mt seviyesinde kaydedilen yıllık nihai mamul talebinin 2035 yılına kadar 250-280 milyon mt'a ulaşması bekleniyor. Altyapı, inşaat, ulaşım ve imalat sektörlerinin desteğiyle talebin 2040 yılına kadar yıllık 320-350 milyon mt'a yükselmesi öngörülüyor.

Ülkede önümüzdeki beş ila on yıl için yaklaşık 60-70 milyon mt kapasite artışı açıklandı. Bunun yaklaşık 40-50 milyon mt'luk kısmının yüksek fırın-bazik oksijen fırını yöntemiyle, 15-25 milyon mt'luk kısmının ise elektrik ark ocağı ve indüksiyon ocağı teknolojileriyle gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Yüksek fırın-bazik oksijen fırını yöntemi, bugüne kadar açıklanan kapasite artışlarının yaklaşık %70'ini oluşturuyor. Rapora göre 2030-2035 mali yılları arasında gerçekleştirilecek kapasite artışlarının yaklaşık %70-75'i önde gelen çelik üreticileri tarafından gerçekleştirilecek.

McKinsey, Hindistan'da çelik üretim kapasitesinin artırılmasına paralel olarak maden üretiminin, lojistik ağların, cevher zenginleştirme kapasitesinin ve katma değerli ürünlere yönelik ileri işleme faaliyetlerinin de geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Kapasite artışları ayrıca mühendislik, tedarik ve inşaat şirketleri, ekipman üreticileri ve teknoloji şirketleri için yeni fırsatlar yaratacak. Hindistan'ın önde gelen çelik üreticileri kendi bünyelerinde mühendislik, tedarik ve inşaat alanında yetkinlik kazanmış olsalar da teknoloji konusunda dış tedarikçilere bağımlı olmaya devam ediyor. Diğer üreticilerin ise kapasitelerini artırırken hem mühendislik, tedarik ve inşaat hem de teknoloji alanında dış desteğe ihtiyaç duyabileceği belirtildi.

Çelik üretimindeki artış, demir cevheri, metalürjik kömür ve hurda talebini de artıracak. Rapora göre 2015 yılında maden sahalarının ihale yoluyla tahsis edilmesine yönelik uygulamanın başlatılmasından bu yana yaklaşık 140 demir cevheri sahası için ihale düzenlendi. Ancak Mayıs 2026 itibarıyla bu sahaların yalnızca 47'si faaliyete geçmişti.