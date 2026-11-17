Hindistan merkezli Tata Steel Limited CEO'su ve Genel Müdürü T. V. Narendran şirketin 2026-2027 mali yılı sonuna kadar 1,91-2,13 milyar $ tutarında yatırım gerçekleştireceğini ve bunun %75'inin Hindistan'daki faaliyetlerine ayrılacağını belirtti.

Narendran, şirketin büyümeye yönelik yıllık yatırımlarının büyük bölümünü Hindistan'a ayırmaya devam edeceğini ifade etti.

Avrupa'da çelik tüketiminin büyük ölçüde durağan seyretmesiyle Hindistan'ın şirketin başlıca büyüme pazarı haline geldiğini belirten Narendran, bu nedenle yıllık yatırım harcamalarının ağırlıklı olarak ülkedeki faaliyetlere yönlendirileceğini söyledi.

Narendran, şirketin önümüzdeki on yıl içerisinde yıllık çelik üretim kapasitesini 50 milyon mt'a çıkarmayı hedeflediğini açıkladı. Bu hedef kapsamında Maharashtra eyaletinde yıllık 15 milyon mt kapasiteli yeni bir çelik tesisi kurulması da planlanıyor.

Halihazırda yıllık yaklaşık 27 milyon mt üretim kapasitesine sahip olan Tata Steel, mevcut tesislerinin kapasite artışlarıyla 50 milyon mt hedefine ulaşılabileceğini düşünüyor. Narendran ayrıca Maharashtra'nın devam eden projelerin dışında esinde şirket için önemli bir büyüme merkezi haline gelebileceğini belirtti.

Narendran, "50 milyon mt hedefine ulaşmamızı sağlayacak seçenekler mevcut. Önemli olan, bu hedef doğrultusunda nasıl ilerleyeceğimiz," dedi.

Bununla birlikte Narendran, Tata Steel'in kapasite artışı hedeflerine ulaşmak için yalnızca yeni kurulacak tek bir tesise bağlı olmadığını vurguladı. Şirketin Jamshedpur, Kalinganagar, Meramandali ve Neelachal Ispat Nigam tesislerinin de kapasite artışı açısından çeşitli fırsatlar sunduğunu ifade etti.