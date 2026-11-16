Hindistan merkezli Tata Steel Limited CEO'su ve Genel Müdürü T. V. Narendran, 16 Kasım Pazartesi günü yaptığı açıklamada şirketin Hindistan'ın güneyinde ve batısında elektrik ark ocaklı iki yeni tesis kurmayı planladığını belirtti.

Narendran, söz konusu tesislerin her biri için yaklaşık 100-150 dönüm araziye ihtiyaç duyulacağını ve projelerin bir ila iki yıl içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğünü ifade etti. Yatırımların yaklaşık 318 milyon $ tutarında olması bekleniyor.

Narendran, bu tür tesislerin demir cevheri bazlı çelik üretim tesislerine kıyasla daha maliyetli olmasına rağmen hurda kaynaklarına daha yakın bölgelerde kurulabildiğini belirtti.

Planlanan tesislerin, şirketin kısa süre önce Pencap eyaletinin Ludhiana kentinde faaliyete geçirdiği çelik tesisiyle benzer özelliklere sahip olacağı ifade edildi.

Tata Steel, bu yılın Mart ayında Ludhiana'da yaklaşık 339 milyon $ yatırımla yıllık 750.000 mt kapasiteli elektrik ark ocaklı (EAF) çelik tesisini faaliyete geçirmişti.

Söz konusu tesiste şirketin Tata Tiscon markası altında inşaat sektörüne yönelik çelik ürünleri üretiliyor. Tesis ayrıca Tata Steel'in Hindistan'ın kuzeyindeki inşaat sektöründe varlığını güçlendirmesine katkı sağlıyor.